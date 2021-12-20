Венедиктова рассказала о борьбе с коррупцией в прокуратуре

15:57 05 Апрель Киев, Украина

Чтобы быть эффективными в отстаивании справедливости - жизненно необходимо заботиться о чистоте собственных рядов, заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова

"Антикоррупционную борьбу мы должны начинать со своего коллектива. Только с начала 2021 Генеральной инспекцией Офиса Генпрокурора за совершение коррупционных преступлений привлечены к уголовной ответственности 4 прокурора, 2 сотрудника полиции и 1 физическое лицо-соучастник. Общая сумма полученной ими неправомерной выгоды - более 800 000 гривен", - сказала Генпрокурор.

В рамках расследований коррупционных преступлений среди сотрудников прокуратуры, за получение взятки в размере 8 тыс. долларов задержали одного из руководителей местных прокуратур в Запорожской области.

Находясь на этой должности он пообещал за деньги не привлекать лицо к уголовной ответственности и прекратить производство по факту растраты бюджетных средств путем внесения недостоверных данных в акты выполненных строительных работ.

Несмотря на то, что прокурор не прошел аттестацию и был уволен около 10 дней назад, он все же завершил свою незаконную сделку, уточняет Венедиктова.