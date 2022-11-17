Венедиктова официально назначена послом Украины в Швейцарии

18:21 17 ноября Киев, Украина





Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского 17 ноября 2022 года.



Четыре месяца назад президент Владимир



Ирина Венедиктова занимала должность генпрокурора с 17 марта 2020 года. Ранее она входила в команду советников и экспертов по судебной системе президента Владимира Зеленского, также до назначения на должность была депутатом Верховной рады IX созыва. Бывшая глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова станет послом Украины в Швейцарии, она заменит в должности Артема Рыбченко, назначенного еще при каденции Петра Порошенко и уволеного еще в сентябре.Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского 17 ноября 2022 года.Четыре месяца назад президент Владимир Зеленский отстранил Венедиктову от исполнения обязанностей генерального прокурора.Ирина Венедиктова занимала должность генпрокурора с 17 марта 2020 года. Ранее она входила в команду советников и экспертов по судебной системе президента Владимира Зеленского, также до назначения на должность была депутатом Верховной рады IX созыва.

3 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Зеленскому на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии. Кулеба отмечал, что практика политических назначений на дипломатические должности всегда "была, есть и будет во всех странах, поскольку требуется приток свежей крови, свежих мнений и взглядов".