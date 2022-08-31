Венедиктова назначена послом Украины в Швейцарии

Экс- генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова была назначена послом Украины в Швейцарии. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Эту информацию также подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, процесс отбора проходил очень тщательно, а сама идея родилась «в кругу нескольких людей»:
17 июля Владимир Зеленский отстранил Венедиктову от должности генпрокурора страны в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения». Обязанности генпрокурора возложены на ее заместителя Алексея Симоненко. На своем посту Венедиктова проработала чуть больше двух лет.
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