Венедиктова назначена послом Украины в Швейцарии

15:09 03 августа Киев, Украина

Экс- генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова была назначена послом Украины в Швейцарии. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Эту информацию также подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии», — заявил Кулеба.

По его словам, процесс отбора проходил очень тщательно, а сама идея родилась «в кругу нескольких людей»:

«Это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке», - сказал Кулеба.

17 июля Владимир Зеленский отстранил Венедиктову от должности генпрокурора страны в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения». Обязанности генпрокурора возложены на ее заместителя Алексея Симоненко. На своем посту Венедиктова проработала чуть больше двух лет.