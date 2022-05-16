Венедиктова намерена ускорить расследование дел, связанных с группой "Приват"

15:39 14 декабря Киев, Украина

Ирина Венедиктова уверена, что на сегодняшний день есть весомые предпосылки для того, чтобы ускорить процесс раследований, связанных с группой "Приват"

"Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Генпрокурор добавила, что также сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.