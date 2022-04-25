Венецианская комиссия даст оценку решениям КСУ

19:04 25 ноября Киев, Украина

Совещательный орган Совета Европы проведет оценку конституционной ситуации в Украине, возникшей вследствие скандального решения КСУ

С соответствующей письменной просьбой президент Владимир Зеленский обратился к председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В своем письме к главе комиссии президент сообщил, что из-за решения КСУ в Украине начался серьезный конституционный кризис, который необходимо как можно скорее решить.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия", – говорится в сообщении.

В своем письме к главе комиссии Зеленский просит проверить, принимали ли судьи решение при наличии конфликта интересов, придерживались ли они при рассмотрении и принятии решения всех процедур.

"Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества", – отметил глава государства в письме.