Венецианская комиссия даст оценку решениям КСУ

19:04 25 ноября Киев, Украина

Совещательный орган Совета Европы проведет оценку конституционной ситуации в Украине, возникшей вследствие скандального решения КСУ.
 
С соответствующей письменной просьбой президент Владимир Зеленский обратился к председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В своем письме к главе комиссии президент сообщил, что из-за решения КСУ в Украине начался серьезный конституционный кризис, который необходимо как можно скорее решить. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия", – говорится в сообщении.
В своем письме к главе комиссии Зеленский просит проверить, принимали ли судьи решение при наличии конфликта интересов, придерживались ли они при рассмотрении и принятии решения всех процедур.
"Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества", – отметил глава государства в письме.
Венецианская комиссия – это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Он дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.