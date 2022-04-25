Венецианская комиссия даст оценку решениям КСУ

Совещательный орган Совета Европы проведет оценку конституционной ситуации в Украине, возникшей вследствие скандального решения КСУ.
С соответствующей письменной просьбой президент Владимир Зеленский обратился к председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В своем письме к главе комиссии президент сообщил, что из-за решения КСУ в Украине начался серьезный конституционный кризис, который необходимо как можно скорее решить.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В своем письме к главе комиссии Зеленский просит проверить, принимали ли судьи решение при наличии конфликта интересов, придерживались ли они при рассмотрении и принятии решения всех процедур.
Венецианская комиссия – это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Он дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.
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