Венецианская комиссия не поддерживает 10-летний запрет пророссийским партиям участвовать в выборах Украины

Венецианская комиссия не согласна с предложением законопроекта №9081, где предлагают по окончании войны на 10 лет запретить баллотироваться всем членам пророссийских партий.
Вывод появился на официальном сайте Венецианской комиссии.
Поскольку это заключение касается избирательной сферы, Венецианская комиссия готовила его совместно с Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ).
Венецианская комиссия отмечает, что если этот проект закона будет принят, он приведет к ограничению права быть избранным, которое закреплено в частности в статье 3 Протокола № 1 Европейского суда по правам человека и статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Эти ограничения касаются членов той или иной запрещенной партии, которая имела выборные должности с момента введения военного положения 24 февраля 2022 года и в течение 10 лет после его прекращения или отмены.
Венецианская комиссия согласна, что определенные ограничения оправданы еще некоторое время после прекращения действия военного положения, но термин, который определили создатели закона, "неоправданно длительный".
Предложенные положения проекта №9081 будут действительны еще долго после окончания военного положения, поэтому их следует анализировать с перспективы их долгосрочного применения, то есть применения в мирное время.
Поскольку Украина оказалась в уникальной исторической ситуации, Венецианская комиссия и БДИПЧ признают, что документ №9081 законно направлен в целом на защиту независимости, демократического строя и национальной безопасности.
Однако, как пишет комиссия, он автоматически запрещает быть избранными на основании членства в партии и должности, "без разбора, без различения тех членов партии, которые активно способствовали незаконным действиям, приписывающим всей политической партии". Венецианская комиссия подытожила, что под ограничением будут и представители партий, выполнявших "нейтральные" обязанности, а в законопроекте "не хватает индивидуализации, а значит гарантии надлежащей правовой процедуры. Это противоречит принципу пропорциональности и может привести к произволу".
Что рекомендует Венецианская комиссия по законопроекту №9081
Поскольку это заключение касается избирательной сферы, Венецианская комиссия готовила его совместно с Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ).
Венецианская комиссия отмечает, что если этот проект закона будет принят, он приведет к ограничению права быть избранным, которое закреплено в частности в статье 3 Протокола № 1 Европейского суда по правам человека и статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Эти ограничения касаются членов той или иной запрещенной партии, которая имела выборные должности с момента введения военного положения 24 февраля 2022 года и в течение 10 лет после его прекращения или отмены.
Венецианская комиссия согласна, что определенные ограничения оправданы еще некоторое время после прекращения действия военного положения, но термин, который определили создатели закона, "неоправданно длительный".
Предложенные положения проекта №9081 будут действительны еще долго после окончания военного положения, поэтому их следует анализировать с перспективы их долгосрочного применения, то есть применения в мирное время.
Поскольку Украина оказалась в уникальной исторической ситуации, Венецианская комиссия и БДИПЧ признают, что документ №9081 законно направлен в целом на защиту независимости, демократического строя и национальной безопасности.
Однако, как пишет комиссия, он автоматически запрещает быть избранными на основании членства в партии и должности, "без разбора, без различения тех членов партии, которые активно способствовали незаконным действиям, приписывающим всей политической партии". Венецианская комиссия подытожила, что под ограничением будут и представители партий, выполнявших "нейтральные" обязанности, а в законопроекте "не хватает индивидуализации, а значит гарантии надлежащей правовой процедуры. Это противоречит принципу пропорциональности и может привести к произволу".
Что рекомендует Венецианская комиссия по законопроекту №9081
Венецианская комиссия и БДИПЧ рекомендуют украинским властям:
- ввести адекватные критерии и эффективную индивидуальную оценку, что ограничит право быть избранным только для тех политиков, чьи деятельность и высказывания ставили под угрозу нацбезопасность и государственную целостность демократического государства;
- после отмены военного положения ввести ограничения на право быть избранным на кратчайшие сроки. А длительные ограничения должны оставаться только для лиц, которые по решению соответствующих судов представляют наибольшую угрозу демократии и нацбезопасности Украине;
- предоставление людям, которые попадают под ограничения, все процессуальные гарантии при оценке, включая достаточно обоснованное решение и возможность обжаловать ограничения прав — чтобы их право пересмотрели в суде.
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