Велосипедистам разрешили движение по полосе общественного транспорта

С целью уменьшения травматизма, с сегодняшнего дня велотранспорту разрешено движение по полосе маршрутных транспортных средств.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 11 ноября.
Таким образом полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.
Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумевать знак "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
Такое решение приняли для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.
Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумевать знак "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
Такое решение приняли для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.
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