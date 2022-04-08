Велосипедистам разрешили движение по полосе общественного транспорта

15:41 11 ноября Киев, Украина

С целью уменьшения травматизма, с сегодняшнего дня велотранспорту разрешено движение по полосе маршрутных транспортных средств. 
 
Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 11 ноября.
 
Таким образом полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.
Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумевать знак "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Такое решение приняли для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.