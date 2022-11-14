Великобритания выделит Украине 5,8 млн долларов на восстановление энергоинфраструктуры

Правительство Великобритании приняло решение выделить средства Фонда энергетической поддержки Украины для восстановления объектов гражданской инфраструктуры, получивших повреждение в результате российских обстрелов.
Об этом объявил министр иностранных дел страны Джеймс Клэверли, сообщает пресс- служба британского правительства.
Об этом объявил министр иностранных дел страны Джеймс Клэверли, сообщает пресс- служба британского правительства.
Отмечается, что Клеверли должен подписать соглашение с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора Секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушелем о перечислении первых 5 миллионов фунтов стерлингов (около 5,8 миллиона долларов) из выделенных Великобританией 10 миллионов фунтов энергетической поддержки 10 миллионов фунтов.
Он добавил, что на сегодняшний день Великобритания сделала наибольшее пожертвование в указанный фонд.
Кроме того, министр по делам бизнеса и энергетики Грант Шаппс призвал британскую промышленность рассмотреть вопрос о поставках аварийного энергетического оборудования, таких как генераторы, трансформаторы, кабели-провода и соединители.
В британском правительстве напомнили, что ранее Великобритания предоставила 7 миллионов фунтов стерлингов (около 8,25 миллионов долларов) для приобретения 850 генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией жизненно важные объекты Украины, такие как больницы. Еще 5 миллионов фунтов стерлингов (около 5,9 миллиона долларов) было выделено на оборудование для безопасности и охраны для гражданского ядерного сектора. Кроме того, Великобритания предоставила гарантию в 50 миллионов долларов для финансирования государственного энергопоставщика Украины "Укрэнерго" через Европейский банк реконструкции и развития, что поможет Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.
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