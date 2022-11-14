Великобритания выделит Украине 5,8 млн долларов на восстановление энергоинфраструктуры

15:49 14 ноября Киев, Украина

Правительство Великобритании приняло решение выделить средства Фонда энергетической поддержки Украины для восстановления объектов гражданской инфраструктуры, получивших повреждение в результате российских обстрелов.



Об этом объявил министр иностранных дел страны Джеймс Клэверли, сообщает пресс- служба британского правительства.

"Поддержка поможет с необходимым ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также подключит домохозяйства и ключевые объекты к электроснабжению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Клеверли должен подписать соглашение с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора Секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушелем о перечислении первых 5 миллионов фунтов стерлингов (около 5,8 миллиона долларов) из выделенных Великобританией 10 миллионов фунтов энергетической поддержки 10 миллионов фунтов.

"Атаки россии на жизненно важные объекты инфраструктуры показывают, что путин предпринимает отчаянные меры. Но даже перед лицом ракетных обстрелов и отключений электроэнергии решительность украинского народа остается непоколебимой", — отметил министр.

Он добавил, что на сегодняшний день Великобритания сделала наибольшее пожертвование в указанный фонд.

"Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали путину, что его попытки уничтожить Украину встретят упорное сопротивление", - подчеркнул Клеверли.

Кроме того, министр по делам бизнеса и энергетики Грант Шаппс призвал британскую промышленность рассмотреть вопрос о поставках аварийного энергетического оборудования, таких как генераторы, трансформаторы, кабели-провода и соединители.

"В тяжелый для Украины час я призываю британскую промышленность проявить щедрость и присоединиться к правительству в безвозмездной передаче аварийного энергетического оборудования и ресурсов через Фонд энергетической поддержки. Это поможет восстановить то, что было повреждено из-за незаконного вторжения путина, поскольку мы продолжаем поддерживать народ Украины", — подчеркнул чиновник.

В британском правительстве напомнили, что ранее Великобритания предоставила 7 миллионов фунтов стерлингов (около 8,25 миллионов долларов) для приобретения 850 генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией жизненно важные объекты Украины, такие как больницы. Еще 5 миллионов фунтов стерлингов (около 5,9 миллиона долларов) было выделено на оборудование для безопасности и охраны для гражданского ядерного сектора. Кроме того, Великобритания предоставила гарантию в 50 миллионов долларов для финансирования государственного энергопоставщика Украины "Укрэнерго" через Европейский банк реконструкции и развития, что поможет Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.