Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов военной помощи

Министр обороны Великобритании, Грант Шаппс, анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который составит более 100 миллионов фунтов стерлингов, согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте Министерства обороны Соединенного Королевства.
Этот новый пакет помощи включает в себя средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны, направленной на защиту ключевых объектов украинской инфраструктуры.
Грант Шаппс подчеркнул важность поддержки Украины и ее насущных потребностей, подчеркнув, что Великобритания и ее союзники придерживаются своих обязательств. Также он объявил о новых контрактах на поставку Украине важных систем противовоздушной обороны.
Помощь Украине будет предоставлена через Международный фонд для Украины (IFU), который был запущен Великобританией и Данией в 2022 году. Ожидается, что Грант Шаппс официально объявит о данном решении на заседании контактной группы по Украине, которое состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Этот новый пакет помощи включает в себя средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны, направленной на защиту ключевых объектов украинской инфраструктуры.
Грант Шаппс подчеркнул важность поддержки Украины и ее насущных потребностей, подчеркнув, что Великобритания и ее союзники придерживаются своих обязательств. Также он объявил о новых контрактах на поставку Украине важных систем противовоздушной обороны.
Помощь Украине будет предоставлена через Международный фонд для Украины (IFU), который был запущен Великобританией и Данией в 2022 году. Ожидается, что Грант Шаппс официально объявит о данном решении на заседании контактной группы по Украине, которое состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
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