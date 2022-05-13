Великобритания ввела санкции против Кабаевой и бывшей жены путина

14:03 13 мая Киев, Украина

Великобритания расширила санкционный список против россии. Под ограничения попали родственники президента владимира путина, его бывшая жена Людмила Очеретная, председатель совета директоров «Национальной медиа группы», а по совместительству любовница путина Алина Кабаева и ее бабушка Анна Зацепилина.

Также под ограничения попали другие родственники путина: Михаил Путин, Игорь Путин, Роман Путин и Михаил Шеломов, сообщается на сайте правительства страны.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания нацеливается «на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни путина».

«Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни путина, и ужесточаем тиски на его ближайшее окружение», — сказала она.

В пресс-службе отметили, что в официальных документах Путин декларирует "скромные активы", в том числе небольшую квартиру в Санкт-Петербурге, две советские машины 1950-х годов, трейлер и небольшой гараж.

"На самом деле путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни. Их награда – влияние на дела российского государства, выходящее далеко за рамки их формальных позиций. Сегодняшние санкции ударят по клике, которая обязана путину своим богатством и властью и, в свою очередь, поддерживает Путина и его военную машину", – заявили в МИД Великобритании.

По ее словам, Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и пособничает агрессии путина, пока Украина не победит.

Алина Кабаева - бывшая олимпийская гимнастка. Она стала председателем совета директоров «Национальной медиа группы», которая, как сообщается, является крупнейшей частной российской медиакомпанией. СМИ писали, что у Кабаевой близкие отношения с Путиным, и у них есть общие дети. Ранее Кабаева была депутатом Госдумы от «Единой России».

Бабушка Кабаевой Анна Зацепилина, как сообщалось, получила роскошную квартиру в Москве от друга путина и миллиардера Геннадия Тимченко.

Людмила Очеретная после развода с Путиным в 2014 году тоже стала обладателем большого состояния.

Игорь Путин - двоюродный брат президента Владимира путина, занимает должность директора Международного морского порта «Печенга».

Михаил Путин - заместитель председателя правления страховой компании «СОГАЗ» и заместитель председателя правления «Газпрома».

Роман Путин - двоюродный брат президента. Роман Путин утверждает, что эта семейная связь позволила его компании «Путин Консалтинг» помогать иностранным инвесторам в россии.

Михаил Шеломов - владелец российского бизнеса и двоюродный брат путина. Компания Шеломова ООО «Акцепт», как сообщалось, поделилась сотрудниками с ООО «Бином», фирмой, зарегистрированной как владелец «Дворца Путина». Шеломов через свою фирму ООО «Акцепт» также является акционером банка «Россия», связанного с Кремлем и управляемого ключевыми помощниками путина, на который Великобритания наложила санкции 22 февраля 2022 года.

Санкции введены также против Александрп Плехова, Михаила Клишина, Владимира Колбина, Юрия Шамалова (брат бывшего зятя Путина), Виктора Хмарина.

Суммарно Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и 100 юридических лиц, из РФ.