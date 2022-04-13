Великобритания ввела санкции против главы «Лукойла», жены лаврова и кума путина

15:17 13 апреля Киев, Украина

Правительство Великобритании объявило об очередном расширении санкционного списка против России из-за войны в Украине.



Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, попали еще 206 россиян, в том числе:

глава «Лукойла» Вагит Алекперов;

основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков;

президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев;

помощник президента РФ Андрей Фурсенко;

вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко;

бывший глава РЖД Владимир Якунин;

супруга главы МИД РФ Мария Лаврова;

владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;

предприниматель Фархад Ахмедов;

президент «Группы Альянс» Муса Бажаев;

сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов.