Великобритания ввела санкции против главы «Лукойла», жены лаврова и кума путина

Правительство Великобритании объявило об очередном расширении санкционного списка против России из-за войны в Украине.
Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, попали еще 206 россиян, в том числе:
Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, попали еще 206 россиян, в том числе:
- глава «Лукойла» Вагит Алекперов;
- основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков;
- президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев;
- помощник президента РФ Андрей Фурсенко;
- вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко;
- бывший глава РЖД Владимир Якунин;
- супруга главы МИД РФ Мария Лаврова;
- владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;
- предприниматель Фархад Ахмедов;
- президент «Группы Альянс» Муса Бажаев;
- сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов.
Также в списке значится глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «кум Путина» Виктор Медведчук, о задержании которого накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский.
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