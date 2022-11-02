Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов, владеющих сталелитейными и нефтехимическими концернами

14:16 02 ноября Киев, Украина

Британское правительство ввело санкции против четырех российских сталелитейных и нефтехимических магнатов в связи с войной в Украине.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.



Среди попавших под санкции — Александр Абрамов и Александр Фролов, которых Великобритания назвала соратниками олигарха Романа Абрамовича, который сам попал под санкции в начале этого года.



По сообщению Министерства иностранных дел Великобритании, бизнесменов внесли в список из-за их участия в добывающем, транспортном и строительном секторах экономики рф.

"Сегодня мы вводим санкции против еще четырех олигархов, которые возлагаются на путина в своих властных позициях и, в свою очередь, финансируют его военную машину", - заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Ориентируясь на этих лиц, мы усиливаем экономическое давление на путина и будем продолжать это делать, пока Украина не победит", — добавил он.

В санкционный список также попал Айрат Шаймиев — сын первого президента Татарстана и совладельца нефтеперерабатывающей компании "ТАИФ-НК", а также Альберт Шигабутдинов — глава "ТАИФ".



Напомним, 28 октября стало известно , что Великобритания планирует полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа начиная с 2023 года.



26 сентября Великобритания ввела новые санкции против россии. Санкции расширены из-за проведения рф псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях.