Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов, владеющих сталелитейными и нефтехимическими концернами

Британское правительство ввело санкции против четырех российских сталелитейных и нефтехимических магнатов в связи с войной в Украине.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.
Среди попавших под санкции — Александр Абрамов и Александр Фролов, которых Великобритания назвала соратниками олигарха Романа Абрамовича, который сам попал под санкции в начале этого года.
По сообщению Министерства иностранных дел Великобритании, бизнесменов внесли в список из-за их участия в добывающем, транспортном и строительном секторах экономики рф.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.
Среди попавших под санкции — Александр Абрамов и Александр Фролов, которых Великобритания назвала соратниками олигарха Романа Абрамовича, который сам попал под санкции в начале этого года.
По сообщению Министерства иностранных дел Великобритании, бизнесменов внесли в список из-за их участия в добывающем, транспортном и строительном секторах экономики рф.
В санкционный список также попал Айрат Шаймиев — сын первого президента Татарстана и совладельца нефтеперерабатывающей компании "ТАИФ-НК", а также Альберт Шигабутдинов — глава "ТАИФ".
Напомним, 28 октября стало известно , что Великобритания планирует полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа начиная с 2023 года.
26 сентября Великобритания ввела новые санкции против россии. Санкции расширены из-за проведения рф псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях.
Напомним, 28 октября стало известно , что Великобритания планирует полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа начиная с 2023 года.
26 сентября Великобритания ввела новые санкции против россии. Санкции расширены из-за проведения рф псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях.
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