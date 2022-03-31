Великобритания ввела санкции против RT, «России сегодня» и еще 12 граждан россии

15:37 31 марта Киев, Украина

В новый санкционные список Великобритании попали телеканал RT (АНО «ТВ-Новости»), агентство «Россия сегодня» и еще 12 граждан России, в том числе глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и журналист Сергей Брилев.





Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

В документе указано, что ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» Сергей Брилев «активно задействован в кремлевской пропаганде вторжения в Украину и поддерживает действия российских военных, которые дестабилизируют Украину и ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Известно, что у Брилева есть британское гражданство.



Также санкции коснулись руководителя международного вещания информагентства и радио Sputnik Антона Анисимова и генерального директора телеканала RT Алексея Николова, директора «Фонда стратегической культуры» Владимира Максименко и журналистов и экспертов, сотрудничающих с фондом: Андрея Арешева, Сергея Саенко, Натальи Скороходовой, Светланы Замлеловой, Ирины Бубновой и Александра Беспалова.



Россиянам, попавшим в санкционный список, запретят въезд в Великобританию и заморозят активы, выявленные на территории страны.