Великобритания ввела новые санкции против российских пропагандистов

Великобритания ввела новые санкции против рф, они коснутся тех, кто стоит за порочной путинской дезинформационной кампанией. Также вводится запрет на доступ компаний из россии к услуам британских фирм в сферах PR, бухгалтерии и консультационного менеджмента.
Соответствующую информацию разместили на правительственном сайте страны.
Великобритания, после публикации исследования о тактике кремлевской фабрики троллей, объявила о 63 новых санкциях по отношению к российским актерам, журналистам и медиа компаниям. Против них вводится запрет на въезд в Великобританию и замораживаются их британские активы.
Британские власти также обязали владельцев соцсетей, интернет-сервисов и магазинов приложений принять меры для блокировки контента из двух основных источников дезинформации с россии – RT и Sputnik.
Под новые санкции попали работники государственного "Первого канала", среди которых медийщики, присоединившиеся к российским войскам в Украине:
- Евгений Поддубный , военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК)
- Александр Коц , военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда»
- Дмитрий Стешин , российский журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды".
- ведущие Первого канала Михаил Леонтьев и Максим Орешкин.
Также санкции введены против пропагандистских ресурсов:
- ВГТРК – телерадиокомпания, сыгравшая ключевую роль в оправдании агрессии россии против Украины
информационное агентство InfoRos, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно имеющее связи с российскими спецслужбами
- SouthFront – дезинформационный сайт, который распространяет ложную информацию и пытается оправдать вторжение россии в Украину
- Fundation Strategic Culture – онлайн-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении россии в Украину, в том числе о роли российских войск в убийстве мирного населения в Буче.
Персональные санкции введены против замминистра обороны Николая Панкова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, председателя правления банка Открытие Михаила Задорнова, и директора Центрального музея Великой отечественной войны Александра Школьника.
Также россии закроют доступ к консультационным, бухгалтерским и PR-услугам Великобритании. Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В британском правительстве отметили, что россия зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику.
В настоящее время под санкциями Великобритании в целом находится 1600 компаний и граждан россии.
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