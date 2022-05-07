Великобритания ввела новые санкции против российских пропагандистов

09:22 05 мая Киев, Украина

Великобритания ввела новые санкции против рф, они коснутся тех, кто стоит за порочной путинской дезинформационной кампанией. Также вводится запрет на доступ компаний из россии к услуам британских фирм в сферах PR, бухгалтерии и консультационного менеджмента.

Соответствующую информацию разместили на правительственном сайте страны.

Великобритания, после публикации исследования о тактике кремлевской фабрики троллей, объявила о 63 новых санкциях по отношению к российским актерам, журналистам и медиа компаниям. Против них вводится запрет на въезд в Великобританию и замораживаются их британские активы.

"российские пропагандисты "слишком долго выпускали опасную чепуху, выдавая ее за серьезные новости", чтобы оправдать вторжение Путина в Украину", - прокомментировал это решение министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.

Британские власти также обязали владельцев соцсетей, интернет-сервисов и магазинов приложений принять меры для блокировки контента из двух основных источников дезинформации с россии – RT и Sputnik.

"СМИ уже сняли с эфира в Британии, иметь с ними бизнес в стране запрещено. Теперь перешли к отключению их веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение пропагандистской лжи", - сказал Филп.

Под новые санкции попали работники государственного "Первого канала", среди которых медийщики, присоединившиеся к российским войскам в Украине:

Евгений Поддубный , военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК)

Александр Коц , военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда»

Дмитрий Стешин , российский журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды".

ведущие Первого канала Михаил Леонтьев и Максим Орешкин.

Также санкции введены против пропагандистских ресурсов:

ВГТРК – телерадиокомпания, сыгравшая ключевую роль в оправдании агрессии россии против Украины

информационное агентство InfoRos, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно имеющее связи с российскими спецслужбами

информационное агентство InfoRos, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно имеющее связи с российскими спецслужбами SouthFront – дезинформационный сайт, который распространяет ложную информацию и пытается оправдать вторжение россии в Украину

Fundation Strategic Culture – онлайн-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении россии в Украину, в том числе о роли российских войск в убийстве мирного населения в Буче.

Персональные санкции введены против замминистра обороны Николая Панкова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, председателя правления банка Открытие Михаила Задорнова, и директора Центрального музея Великой отечественной войны Александра Школьника.

Также россии закроют доступ к консультационным, бухгалтерским и PR-услугам Великобритании. Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

В британском правительстве отметили, что россия зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику.

"Ведение бизнеса с режимом Путина морально несостоятельно и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа россии к британским службам усилит давление на Кремль и, в конечном счете, поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", - сказала Министр иностранных дел Лиз Трасс.

В настоящее время под санкциями Великобритании в целом находится 1600 компаний и граждан россии.