Великобритания ввела новые санкции против рф

"Пока Путин продолжает свое варварское наступление на Украину, мы будем продолжать нацеливаться на российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы убеждаемся, что они не смогут обналичить свои доходные посадочные слоты в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину – мы не остановимся, пока Украина не победит", – сказала глава МИД Лиз Трасс.