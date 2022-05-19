Великобритания ввела новые санкции против рф

Великобритания ввела новые санкции.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Санкции касаются крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот", "Уральских авиалиний" и авиакомпании "Россия", которая, в частности, занимается правительственными самолетами.
Они теперь не смогут продать свои неиспользованные выгодные посадочные слоты в аэропортах Британии, что не даст России заработать примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.
Санкции касаются крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот", "Уральских авиалиний" и авиакомпании "Россия", которая, в частности, занимается правительственными самолетами.
Они теперь не смогут продать свои неиспользованные выгодные посадочные слоты в аэропортах Британии, что не даст России заработать примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.
Сегодняшнее заявление является последним раундом санкций Великобритании в сфере авиационной и транспортной промышленности.
Ранее Лондон запретил России доступ к воздушному пространству и водам, а также экспорт авиационных товаров и технологий.
Ранее Лондон запретил России доступ к воздушному пространству и водам, а также экспорт авиационных товаров и технологий.
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