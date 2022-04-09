Великобритания вслед за США ввела санкции против дочерей путина

Великобритания ввела санкции против совладелицы компании Nomeko Марии Воронцовой и главы фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которых СМИ называют дочерьми президента РФ Владимира Путина.
Также в санкционный список попала дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова. Им запретят въезд в страну и заморозят их возможные активы на территории Соединенного Королевства.
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это не последние санкции против России.
Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и их семьям, в то время как российская экономика деградирует в таких масштабах, каких Россия не видела со времен распада Советского Союза. Но мы должны сделать больше.
МИД Великобритании уточнил, что страна согласовала эти санкции с США. Это подтверждает «глобальное единство в действиях против незаконного вторжения России в Украину», добавили в ведомстве.
Ранее «дочери Путина» попали под санкции США и ЕС. Также Великобритания ввела ограничения против падчерицы Лаврова Полины Ковалевой.
Владимир Путин предпочитает не говорить публично о своей семье. У него есть две дочери от его бывшей жены Людмилы. В 2015 году президент раскрыл некоторые подробности о своих дочерях. Он рассказал, что они окончили российские университеты и говорят на нескольких языках.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков косвенно подтвердил, что Тихонова и Воронцова являются дочерьми Путина. В ходе брифинга он заявил, что санкции против «членов семей» политиков «вряд ли нуждаются в какой-то оценке» и «трудно поддаются пониманию».
Также в санкционный список попала дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова. Им запретят въезд в страну и заморозят их возможные активы на территории Соединенного Королевства.
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это не последние санкции против России.
Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и их семьям, в то время как российская экономика деградирует в таких масштабах, каких Россия не видела со времен распада Советского Союза. Но мы должны сделать больше.
МИД Великобритании уточнил, что страна согласовала эти санкции с США. Это подтверждает «глобальное единство в действиях против незаконного вторжения России в Украину», добавили в ведомстве.
Ранее «дочери Путина» попали под санкции США и ЕС. Также Великобритания ввела ограничения против падчерицы Лаврова Полины Ковалевой.
Владимир Путин предпочитает не говорить публично о своей семье. У него есть две дочери от его бывшей жены Людмилы. В 2015 году президент раскрыл некоторые подробности о своих дочерях. Он рассказал, что они окончили российские университеты и говорят на нескольких языках.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков косвенно подтвердил, что Тихонова и Воронцова являются дочерьми Путина. В ходе брифинга он заявил, что санкции против «членов семей» политиков «вряд ли нуждаются в какой-то оценке» и «трудно поддаются пониманию».
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