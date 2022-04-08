Великобритания вслед за США объявила о новых санкциях против россии

18:45 06 апреля Киев, Украина





Кроме того, в санкционные списки страны внесены еще восемь Согласно заявлению МИД, Великобритания замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка, запрещает импорт российских товаров из железа и стали, вводит запрет на новые инвестиции в Россию, а также запрещает экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.Кроме того, в санкционные списки страны внесены еще восемь россиян . Среди них совладелец "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "СИБУРа" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Сергей Иванов, предправления Газпромбанка (MOEX: GZPR) Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков, основатель "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар "Акрона" (MOEX: AKRN) Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) Сергей Когогин.

Лондон также заявил о прекращении любых новых инвестиций в российскую экономику и о намерении к концу года полностью отказаться от закупок российского угля.