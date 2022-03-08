Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия требуют лишить РФ доступа к системам Интерпола

Британия вместе с союзниками требует от Интерпола отключить Российскую Федерацию от его системы, сообщает министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии она написала письмо. В нем содержится просьба в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение в соответствии с правилами немедленного приостановления доступа России к его системе.
Напомним, за семь лет Интерпол не объявил в международный розыск ни одного правоохранителя, ни одного чиновника по делам Майдана, ни одного подозреваемого в военных преступлениях во время агрессии РФ в отношении Украины.
Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии она написала письмо. В нем содержится просьба в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение в соответствии с правилами немедленного приостановления доступа России к его системе.
Напомним, за семь лет Интерпол не объявил в международный розыск ни одного правоохранителя, ни одного чиновника по делам Майдана, ни одного подозреваемого в военных преступлениях во время агрессии РФ в отношении Украины.
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