Великобритания согласовала с США передачу Украине РСЗО M270

08:56 02 июня Киев, Украина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Украина получит, произведенные в США реактивные системы залпового огня M270 MLRS, способные поражать цель на расстоянии до 80 километров.

США официально одобрили этот шаг.

«Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении героических украинских военных жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны», — сказал Уоллес.

Пусковые установки M270 значительно повысят возможности украинских сил. Они схожи по характеристикам с РСЗО HIMARS, которые намерен направить Украине Вашингтон.

«По мере того, как меняется тактика россии, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от российской дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов», — добавил он.

Британское правительство также заявило, что украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки в Великобритании, поэтому эффективность пусковых установок может быть максимальной.