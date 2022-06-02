Великобритания согласовала с США передачу Украине РСЗО M270
08:56 02 июня Киев, Украина
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Украина получит, произведенные в США
реактивные системы залпового огня M270 MLRS, способные поражать цель на расстоянии до 80 километров.
США официально одобрили этот шаг.
«Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении героических украинских военных жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны», — сказал Уоллес.
Пусковые установки M270 значительно повысят возможности украинских сил. Они схожи по характеристикам с РСЗО
HIMARS, которые намерен направить Украине Вашингтон.
«По мере того, как меняется тактика россии, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от российской дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов», — добавил он.
Британское правительство также заявило, что украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки в Великобритании, поэтому эффективность пусковых установок может быть максимальной.
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