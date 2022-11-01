Великобритания с начала войны помогала Украине защищаться от российских кибератак

13:41 01 ноября Киев, Украина

Британские специалисты по кибербезопасности с начала полномасштабного вторжения россии в Украину отдаленно работали от имени правительства, чтобы помочь оградить украинские министерства от атак российских хакеров.



Как пишет The Times, через 35 минут после того, как российские войска пересекли украинскую границу, команда британских экспертов по безопасности начала работать онлайн, чтобы оградить Украину от кибератак. Программа управляет Министерством иностранных дел с помощью Национального центра кибербезопасности (NCSC), подразделения GCHQ.



BBC со ссылкой на источники отмечает, что российские атаки происходили волнами, увеличившись во второй половине 2021 года, когда кремль готовился к вторжению. Да, они стремились сорвать правительственные министерства в январе и феврале.



Оказалось, что Великобритания долго сотрудничала с Украиной в сфере киберзащиты, но перешла к прямой помощи только после вторжения. Помощь была сосредоточена на сотрудничестве по предоставлению специализированных криминалистических возможностей для выявления и расследования атак, а также для усиления защиты.

"Мы привлекли часть нашего опыта, чтобы помочь им защититься от того, что было ежедневным нападением со стороны россии с начала вторжения", - сказал министр Европы в Министерстве иностранных дел Содружества и развития (FCDO) Лео Дочерти.

Киберкомандование американских вооруженных сил также рассказало BBC, что до полномасштабного вторжения они помогали "охотиться" на россиян в украинских системах.



Атаки россиян были нацелены на спутниковую связь, чтобы проникнуть в конфиденциальные сети, а также привлекались сети агентов для доступа к ключевым системам – были найдены зараженные USB-устройства.



Источники издания отмечают, что сначала россия не пыталась уничтожить телекоммуникационные и энергетические сети, скорее всего, потому, что надеялась использовать их в собственных целях.

"Сейчас мы ежедневно наблюдаем ужасающие картины того, как электрическая сеть в Украине пострадала от баллистических ударов и ударов беспилотников со стороны россиян – они сталкиваются с той же угрозой и вызовом в киберсфере", – рассказал Дочерти.

В первые месяцы войны команды по безопасности, поддерживаемые Великобританией, также рассказали о попытках россиян завладеть базами данных для поиска личной информации на уровне сел, районов и городов для идентификации должностных лиц.



В то же время киберспециалисты и чиновники отмечают, что, несмотря на эффективную оборону, которую возглавляют украинцы и поддерживают союзники, киберпространство остается серьезной проблемой, поскольку россия продолжает искать новые пути для атак.