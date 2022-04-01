Великобритания рекомендовала Украине отказаться от поспешных соглашений с россией

09:54 01 апреля Киев, Украина

Власти Великобритании опасаются, что Украина может слишком рано пойти на заключение договоренностей с Россией и согласиться с поспешными и ненужными уступками, пишет The Times.



В Лондоне считают, что Германия, Франция и США желают поскорее остановить войну в Украине и будут подталкивать Киев к скорейшему урегулированию.

«Мы считаем, что перед началом таких переговоров нужно, чтобы Украина максимально сильных позиций», — цитирует газета слова высокопоставленного представителя британского правительства на правах анонимности.

По его словам, на прошлых выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал российского лидера Владимира Путина лжецом и шантажером. Джонсон уверен, что на переговорах Путин будет «выматывать вас и заставит пойти на уступки».



Британский премьер выступает за ужесточение антироссийских санкций, пока «российские солдаты не покинут Украину, включая Крым».



Ранее в НАТО предупредили, что войска в Украине не отводятся, а перемещаются на новые позиции, и будут новые удары по Донецкой и Луганской областям.



29 марта в Стамбуле украинские и российские переговорщики договорились начать урегулирование военного конфликта. После этого Минобороны РФ сообщило о «кардинальном снижении интенсивности боевых действий» на киевском и черниговском направлениях.