Великобритания просит США подписать план отправки в Украину РСЗО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил с президентом США Джо Байденом о передаче произведенных в США реактивных систем залпового огня M270.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
После, переговоров Джонсона и Байдена состоялась дискуссия между главой МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.
Чтобы Украина получила РСЗО, США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.
Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 километров.
Дальность ракет была камнем преткновения в дискуссиях в течение последних нескольких недель. Западные официальные лица обеспокоены тем, что предоставление Киеву ракет, которые могут нанести удар по территории россии, может спровоцировать президента владимира путина на эскалацию конфликта, включая применение химического или даже ядерного оружия.
Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 километров.
Дальность ракет была камнем преткновения в дискуссиях в течение последних нескольких недель. Западные официальные лица обеспокоены тем, что предоставление Киеву ракет, которые могут нанести удар по территории россии, может спровоцировать президента владимира путина на эскалацию конфликта, включая применение химического или даже ядерного оружия.
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