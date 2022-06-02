Великобритания просит США подписать план отправки в Украину РСЗО

08:14 02 июня Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил с президентом США Джо Байденом о передаче произведенных в США реактивных систем залпового огня M270.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

После, переговоров Джонсона и Байдена состоялась дискуссия между главой МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.