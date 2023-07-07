10:55 07 июля Киев, Украина

В ближайшие недели Великобритания предоставит Украине 17 специализированных пожарных автомобилей - Rapid Intervention Vehicle и Major Foam Vehicle.



Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на представителей Министерства обороны Великобритании.



Министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что эти специальные пожарные машины значительно усилят возможности Украины в защите своей инфраструктуры от российских ракетных ударов и беспилотных аппаратов.



Согласно информации, украинские военные пожарные уже находятся на британской авиабазе Виттеринг, где они проходят недельное обучение и ознакомление с новым техническим оборудованием. Указанные машины способны оперативно тушить пожары на военных аэродромах, однако также могут использоваться и в других местах.



Автотранспорт был доставлен на авиабазу Виттеринг со всей территории Великобритании силами Королевских ВВС, армейской службы спасения и правительством Уэльса. В настоящее время специалисты проводят проверку и подготовку техники перед отправкой в Украину.