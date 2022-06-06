Великобритания подтвердила передачу Украине РСЗО M270 и боеприпасов

18:25 06 июня Киев, Украина

Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания отправит Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 , которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.





По утверждению британских властей, эта передовая РСЗО существенно повысит боеспособность украинских сил.



Вместе с M270 Великобритания отправит в Украину боеприпасы M31A1 в больших количествах. M31A1 — управляемый реактивный снаряд для этой РСЗО. Он оснащен инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией.



РСЗО M270 позволят Украине эффективнее защищаться от дальнобойной российской артиллерии, которую «войска путина без разбора применяют для уничтожения городов», сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.



Великобритания стала первой европейской страной, отправившей украинской армии летальное оружие для отражения российской агрессии. Украине передали более 5 тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW, ракеты малой дальности Brimstone 1, бронеавтомобили Mastiff, Husky и Wolfhound, ПЗРК Starstreak, свыше 200 противотанковых ракет Javelin, 4,5 тонны пластиковой взрывчатки, более 400 тысяч патронов к стрелковому оружию на общую сумму 750 млн фунтов стерлингов.



М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) — американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2–80 км. Она может нести 12 снарядов. Кроме РСЗО Украина также получит и управляемые боеприпасы к ним, говорится на сайте правительства.По утверждению британских властей, эта передовая РСЗО существенно повысит боеспособность украинских сил.Вместе с M270 Великобритания отправит в Украину боеприпасы M31A1 в больших количествах. M31A1 — управляемый реактивный снаряд для этой РСЗО. Он оснащен инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией.РСЗО M270 позволят Украине эффективнее защищаться от дальнобойной российской артиллерии, которую «войска путина без разбора применяют для уничтожения городов», сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Великобритания стала первой европейской страной, отправившей украинской армии летальное оружие для отражения российской агрессии. Украине передали более 5 тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW, ракеты малой дальности Brimstone 1, бронеавтомобили Mastiff, Husky и Wolfhound, ПЗРК Starstreak, свыше 200 противотанковых ракет Javelin, 4,5 тонны пластиковой взрывчатки, более 400 тысяч патронов к стрелковому оружию на общую сумму 750 млн фунтов стерлингов.М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) — американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2–80 км. Она может нести 12 снарядов.

По словам британского эксперта по сухопутным боевым действиям доктора Джека Уотлинга, обещание США и Великобритании отправить Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности может изменить ситуацию на фронте, но не в одночасье. Уотлинг назвал ракетные установки М270 «ценнейшим активом британской армии». По его мнению, эти системы могут «выбить» российскую артиллерию на востоке Украины.