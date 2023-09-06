Великобритания подписала контракты на поставку средств противовоздушной обороны для Украины

14:50 18 августа Киев, Украина

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на сумму 114 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указали Минобороны, около 71 миллиона долларов пойдет на системы борьбы с вражескими беспилотниками, остальные средства — на обеспечение дополнительных возможностей ПВО.

Договор заключен с норвежской компанией Kongsberg. Он предусматривает закупку установленных на транспортных средствах систем противодействия дронам для обнаружения, отслеживания, уничтожения или выведения из строя БПЛА.

Система CORTEX Typhon разработана только двумя пользователями, ее можно быстро развертывать и перемещать для максимальной эффективности. Она может работать отдельно или как часть интегрированной сети и использовать набор датчиков, камер, радаров и электронного оборудования для наблюдения.
"У этих систем ПВО есть возможности и гибкость для быстрого развертывания, защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины или использования на линии фронта", — сказал министр обороны Британии Бен Воллес.