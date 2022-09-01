Великобритания подала заявление на участие в деле Украины против рф по обвинениям в геноциде

Великобритания подала заявление на участие в деле Украины против российской федерации по обвинениям в геноциде , которое вскоре рассмотрит Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге.
Об этом говорится на сайте суда.
Страна имеет право вмешаться, поскольку является стороной-участником Конвенции.
В заявлении указано, что согласно статье 63 Устава суда, когда речь идет о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле, каждое из этих государств имеет право вмешаться в судебный процесс. В этом случае объяснение, предоставленное судом, будет одинаково обязательным для них.
Об этом говорится на сайте суда.
Страна имеет право вмешаться, поскольку является стороной-участником Конвенции.
В заявлении указано, что согласно статье 63 Устава суда, когда речь идет о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле, каждое из этих государств имеет право вмешаться в судебный процесс. В этом случае объяснение, предоставленное судом, будет одинаково обязательным для них.
Приобщение стран к делу происходит по процедуре intervention – интервенции со стороны третьих сторон. Это уже сделали Латвия, Литва и Новая Зеландия в конце июля, подав заявки в Международный суд ООН.
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