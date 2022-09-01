Великобритания подала заявление на участие в деле Украины против рф по обвинениям в геноциде

11:18 11 августа Киев, Украина





Об этом говорится на сайте суда.



Страна имеет право вмешаться, поскольку является стороной-участником Конвенции.



В заявлении указано, что согласно статье 63 Устава суда, когда речь идет о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле, каждое из этих государств имеет право вмешаться в судебный процесс. В этом случае объяснение, предоставленное судом, будет одинаково обязательным для них. Великобритания подала заявление на участие в деле Украины против российской федерации по обвинениям в геноциде , которое вскоре рассмотрит Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге.Об этом говорится на сайте суда.Страна имеет право вмешаться, поскольку является стороной-участником Конвенции.В заявлении указано, что согласно статье 63 Устава суда, когда речь идет о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле, каждое из этих государств имеет право вмешаться в судебный процесс. В этом случае объяснение, предоставленное судом, будет одинаково обязательным для них.

"По мнению Великобритании, которая является стороной-участником Конвенции о предотвращении геноцида, она имеет прямой интерес в толковании, которое суд может применить к положениям Конвенции во время этого производства" , - говорится в заявлении.

Приобщение стран к делу происходит по процедуре intervention – интервенции со стороны третьих сторон. Это уже сделали Латвия, Литва и Новая Зеландия в конце июля, подав заявки в Международный суд ООН.