Великобритания передаст Украине ракеты для NASAMS, а Франция - свои системы ПВО

Правительство Британии передаст Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS, а Франция — свои системы ПВО.
Об этом сообщает Euronews.
Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, AMRAAM способны сбивать крылатые ракеты и будут использоваться с обещанными США системами ПВО NASAMS для защиты от последующих ракетных ударов россии.
Об этом сообщает Euronews.
Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, AMRAAM способны сбивать крылатые ракеты и будут использоваться с обещанными США системами ПВО NASAMS для защиты от последующих ракетных ударов россии.
Кроме того, вечером 12 октября в эфире одного из телеканалов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине собственные системы противовоздушной обороны.
Напомним, 12 октября в Брюсселе состоялась шестая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", в которой принимали участие представители почти 50 стран — членов Альянса и союзников НАТО. По итогам встречи глава Минобороны США заявил, что США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.
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