Великобритания передаст Украине ракеты для NASAMS, а Франция - свои системы ПВО

09:41 13 октября Киев, Украина

Правительство Британии передаст Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS, а Франция — свои системы ПВО.

Об этом сообщает Euronews.

Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, AMRAAM способны сбивать крылатые ракеты и будут использоваться с обещанными США системами ПВО NASAMS для защиты от последующих ракетных ударов россии.
"Последние невыборочные удары россии в гражданских районах Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет в Украину", - сказал Воллес.
Кроме того, вечером 12 октября в эфире одного из телеканалов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине собственные системы противовоздушной обороны.

Напомним, 12 октября в Брюсселе состоялась шестая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", в которой принимали участие представители почти 50 стран — членов Альянса и союзников НАТО. По итогам встречи глава Минобороны США заявил, что США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.