Великобритания передаст Украине ракеты для NASAMS, а Франция - свои системы ПВО

09:41 13 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Euronews.



Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, AMRAAM способны сбивать крылатые ракеты и будут использоваться Правительство Британии передаст Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS, а Франция — свои системы ПВО Об этом сообщает Euronews.Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, AMRAAM способны сбивать крылатые ракеты и будут использоваться с обещанными США системами ПВО NASAMS для защиты от последующих ракетных ударов россии.

"Последние невыборочные удары россии в гражданских районах Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет в Украину", - сказал Воллес.

Кроме того, вечером 12 октября в эфире одного из телеканалов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине собственные системы противовоздушной обороны.