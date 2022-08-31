Великобритания передаст Украине еще 3 ракетные установки M270 MLRS

09:49 11 августа Киев, Украина

Власти Великобритании намерены передать Украине ещё три ракетные установки M270 MLRS (аналог HIMARS) и ракеты к ним.

Об этом BBC сообщил Глава Минобороны страны Бен Уоллес.



Говоря на международной конференции по помощи Украины в Копенгагене, глава британского Минобороны отметил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.



Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения путина", - сказал британский министр.

Напомним, первые британские реактивные системы залпового огня М270 прибыли в Украину в июле. Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км. Министерство обороны Норвегии пообещало предоставить британцам три системы для замещения.