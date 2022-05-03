Великобритания передаст 13 бронированных машин для эвакуации

Великобритания передаст 13 единиц бронированных машин для эвакуации мирных жителей из осажденных районов на востоке Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
В Британии заявили, что транспортные средства с защитой, которые могут противостоять пулям, противопехотным минам и самодельным взрывным устройствам, также будут использоваться для транспортировки чиновников во временные командные пункты и для помощи рабочим, восстанавливающим железнодорожные линии.
Транспортные средства были переданы из автопарка МИД Британии в ответ на запрос украинского правительства и начнут прибывать в течение нескольких дней.
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