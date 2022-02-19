Великобритания отменяет программу «золотых виз». Больше всех пострадают российские олигархи

20:10 17 Февраль Киев, Украина

Великобритания заявила о закрытии программы получения инвесторских виз первого уровня и инициировала пересмотр статуса всех, кто ее получил раньше.

Об этом сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател.



«Это только начало нашей новой борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием», – добавила она и анонсировала принятие плана по борьбе с мошенничеством и закона об экономических преступлениях для защиты налогоплательщиков.



Программа инвесторской визы первого уровня, известная также как программа «золотых виз», была введена в 2008 году. Согласно ей, любой иностранный гражданин, вложивший в Великобританию более двух миллионов фунтов стерлингов, имеет право получить вид на временное, а впоследствии – и постоянное проживание в стране.



В зависимости от размера инвестиций изменялся и срок рассмотрения заявки: для инвестиций до пяти миллионов фунтов стерлингов – пять лет, до десяти миллионов фунтов стерлингов – три года и свыше 10 миллионов – два года. Программа «золотых виз» была популярна среди россиян: с 2008 года ею воспользовались почти 2600 граждан РФ.



В 2015 году Министерство внутренних дел Великобритании ввело изменения в программу, в частности, увеличив количество проверок по происхождению инвестиций в заявителей. В 2020 году британский парламент обращался к правительству с просьбой ужесточить требования к изданию «золотых виз» на фоне сообщений о росте влияния России в стране.



Первым об отмене программы «золотых виз» 16 февраля сообщил Financial Times . Издание ссылалось на приближенных к главе британского МИД собеседников, которые считали этот шаг необходимым для борьбы с отмыванием средств – в частности, со стороны граждан России и Китая, среди которых программа пользовалась популярностью. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/britaniya-pozbavit-rosiyskih-oligarhiv-zolotih-viz-822816.html