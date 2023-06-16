Великобритания осуждает заморозку войны в Украине

Попытки заморозить войну в Украине на данном этапе считаются "полностью ошибочными" и требуют немедленного прекращения. Такое заявление было сделано премьер-министром Великобритании, Риши Сунаком, в понедельник.
Во время выступления в парламенте, Сунак отвечал на призывы бывшего лидера лейбористов, Джереми Корбина, который призвал к прекращению огня в Украине.
Он настоятельно попросил Великобританию поддержать международные призывы о прекращении военных действий в Украине.
Во время выступления в парламенте, Сунак отвечал на призывы бывшего лидера лейбористов, Джереми Корбина, который призвал к прекращению огня в Украине.
Он настоятельно попросил Великобританию поддержать международные призывы о прекращении военных действий в Украине.
В свою очередь, Сунак заявил, что не согласен с этой точкой зрения.
Он также подчеркнул, что другие страны также поддерживают принцип "справедливого и долгосрочного мира", основанный на уставе ООН, территориальной целостности и суверенитете.
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