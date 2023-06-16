Великобритания осуждает заморозку войны в Украине

10:47 23 мая Киев, Украина

Попытки заморозить войну в Украине на данном этапе считаются "полностью ошибочными" и требуют немедленного прекращения. Такое заявление было сделано премьер-министром Великобритании, Риши Сунаком, в понедельник.



Во время выступления в парламенте, Сунак отвечал на призывы бывшего лидера лейбористов, Джереми Корбина, который призвал к прекращению огня в Украине.



Он настоятельно попросил Великобританию поддержать международные призывы о прекращении военных действий в Украине.

"Премьер-министр правильно отметил, что прекращение огня не является конечной целью мира, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня. В противном случае, война будет продолжаться, становясь все более разрушительной", - заявил Корбин.



В свою очередь, Сунак заявил, что не согласен с этой точкой зрения.

"Прекращение огня не обеспечит справедливого и долгосрочного мира для Украины. Россия осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение, совершая ужасные военные преступления. Единственным правильным ответом на это является отвод российских войск из Украины. Любые планы, прикрывающиеся мирными инициативами, на самом деле являются попытками заморозить конфликт на его текущем этапе, и такие планы являются абсолютно неправильными и должны быть отвергнуты", - заявил Сунак.

Он также подчеркнул, что другие страны также поддерживают принцип "справедливого и долгосрочного мира", основанный на уставе ООН, территориальной целостности и суверенитете.