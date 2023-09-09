Великобритания осуждает "выборы" россии на оккупированных украинских землях

"Проведение выборов на территории другой страны недопустимо. Бутафорские "выборы" россии в Украине представляют собой позорную попытку легитимизировать ее необоснованные претензии к суверенным украинским территориям",- написал в своем сообщении в в соцсети Х (бывший Твиттер), Клеверли.