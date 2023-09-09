Великобритания осуждает "выборы" россии на оккупированных украинских землях

Министр иностранных дел Великобритании, Джеймс Клеверли, выразил острое осуждение по поводу так называемых "выборов" россии на оккупированных украинских территориях.
Он подчеркнул, что эти мероприятия являются попыткой россии легитимизировать свои безосновательные претензии на суверенные украинские земли.
Он подчеркнул, что эти мероприятия являются попыткой россии легитимизировать свои безосновательные претензии на суверенные украинские земли.
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