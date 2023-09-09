Великобритания осуждает "выборы" россии на оккупированных украинских землях

16:43 08 сентября Киев, Украина

Министр иностранных дел Великобритании, Джеймс Клеверли, выразил острое осуждение по поводу так называемых "выборов" россии на оккупированных украинских территориях.

Он подчеркнул, что эти мероприятия являются попыткой россии легитимизировать свои безосновательные претензии на суверенные украинские земли.
 
"Проведение выборов на территории другой страны недопустимо. Бутафорские "выборы" россии в Украине представляют собой позорную попытку легитимизировать ее необоснованные претензии к суверенным украинским территориям",- написал в своем сообщении в в соцсети Х (бывший Твиттер), Клеверли.