Великобритания назначила нового посла в Украине. Кто им стал

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, защищающих свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно ", – заявил Мартин Гаррис, комментируя свое назначение.