Великобритания назначила нового посла в Украине. Кто им стал

Послом Великобритании в Украине станет Мартин Гаррис. Он заменит в этой должности Мелинду Симмонс и начнет выполнять свои обязанности в сентябре 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Отмечается, что после ротации Мелинда Симмонс продолжит работу на дипломатической службе в другой должности, но на какой именно – не уточняется.
В правительстве Великобритании отметили, что Мартин Гаррис уже работал в Киеве: в 2003-2008 годах он занимал должность заместителя посла и генерального консула страны.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Отмечается, что после ротации Мелинда Симмонс продолжит работу на дипломатической службе в другой должности, но на какой именно – не уточняется.
В правительстве Великобритании отметили, что Мартин Гаррис уже работал в Киеве: в 2003-2008 годах он занимал должность заместителя посла и генерального консула страны.
Мелинда Симмонс была назначена послом Великобритании в Украине в апреле 2019 года и вступила в должность летом того же года.
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