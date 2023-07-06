Великобритания назначила нового посла в Украине. Кто им стал

20:02 06 июля Киев, Украина

Послом Великобритании в Украине станет Мартин Гаррис. Он заменит в этой должности Мелинду Симмонс и начнет выполнять свои обязанности в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, что после ротации Мелинда Симмонс продолжит работу на дипломатической службе в другой должности, но на какой именно – не уточняется.

В правительстве Великобритании отметили, что Мартин Гаррис уже работал в Киеве: в 2003-2008 годах он занимал должность заместителя посла и генерального консула страны.
"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, защищающих свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно ", – заявил Мартин Гаррис, комментируя свое назначение.
Мелинда Симмонс была назначена послом Великобритании в Украине в апреле 2019 года и вступила в должность летом того же года.