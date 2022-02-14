Великобритания намерена оказать Украине военную и финансовую помощь

10:28 14 Февраль Киев, Украина

Стало известно, что Великобритания в очередной раз планирует отправить в Украину пакет военной помощи и экономической поддержки.

Причина такого решения – растущая угроза вероятного нападения Российской Федерации.



На данном этапе Борис Джонсон, премьер-министр Британии, разрабатывает совместно с союзниками пакет, предусматривающий помощь Украине. В ближайшие дни детали собранного пакета будут обнародованы.



Согласно западному первоисточнику, британский политик планирует посетить Европу с целью заручиться поддержкой со стороны европейских коллег, чтобы наконец урегулировать конфликт с Россией.

В какие именно страны нанесет визит Джонсон, не сообщается, однако в его офисе заверили, что намерения его направиться в Северную Европу и страны Балтии.



«Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся информация, что мы имеем, свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент», — говорится в заявлении.