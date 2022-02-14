Великобритания намерена оказать Украине военную и финансовую помощь

Стало известно, что Великобритания в очередной раз планирует отправить в Украину пакет военной помощи и экономической поддержки.
Причина такого решения – растущая угроза вероятного нападения Российской Федерации.
На данном этапе Борис Джонсон, премьер-министр Британии, разрабатывает совместно с союзниками пакет, предусматривающий помощь Украине. В ближайшие дни детали собранного пакета будут обнародованы.
Согласно западному первоисточнику, британский политик планирует посетить Европу с целью заручиться поддержкой со стороны европейских коллег, чтобы наконец урегулировать конфликт с Россией.
В какие именно страны нанесет визит Джонсон, не сообщается, однако в его офисе заверили, что намерения его направиться в Северную Европу и страны Балтии.
«Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся информация, что мы имеем, свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент», — говорится в заявлении.
К слову, 10 февраля 2022 года в Великобритании опубликовали новый закон, предусматривающий расширение круга лиц (относящиеся к России), которые могут оказаться в санкционном списке в случае, если Россия совершит нападение на Украину.
Напомним, после встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания намерена выделить дополнительные средства на развитие совместных с Украиной инфраструктурных и энергетических проектов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии