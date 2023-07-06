Великобритания и Польша поддерживают ускоренное вступление Украины в НАТО

11:58 06 июля Киев, Украина

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украина будет принята в НАТО по процедуре, схожей с той, которая была применена Финляндией при ее вступлении в альянс в начале этого года.

Об этом сообщает информационный источник "Голос Америки".

"Позиция Польши в этом вопросе ясна и несомненна. Мы стремимся наиболее тесно приблизить Украину к институциональным стандартам альянса. Мы планируем адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартам, принятым в НАТО", - заявил глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи со своим британским коллегой в Лондоне.



По словам министра иностранных дел Великобритании, одним из важных аргументов является тот факт, что Вооруженные силы Украины обладают "большим опытом использования стандартного вооружения, доктрин и тактик, применяемых в НАТО", что должно сократить время необходимое для присоединения к альянсу.