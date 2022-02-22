Великобритания и НАТО осудили признание Путиным российского суверенитета украинских регионов

06:28 22 Февраль Киев, Украина

Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил признание президентом России Владимиром Путиным удерживаемых повстанцами территорий на востоке Украины. К нему присоединился и Борис Джонсон, он назвал признание Россией сепаратистских республик «вопиющим нарушением суверенитета и целостности Украины».

Столтенберг заявил, что это решение нарушает международные соглашения, которые подписала Москва.

«Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, участником которого является Россия», — говорится в заявлении Столтенберга.

Признание президентом России Владимиром Путиным независимости пророссийских сепаратистов на Украине является «отказом от Минского процесса и Минских соглашений», сказал Джонсон, имея в виду несостоявшееся мирное соглашение по Украине.

«Великобритания будет и впредь делать все возможное, чтобы поддержать народ Украины с помощью очень надежного пакета санкций», — заявил Джонсон.

«Мы будем срочно разговаривать с нашими друзьями и союзниками по всему миру, все из которых вместе с нами подписаны в этом пакете санкций».

«Становится ясно, что нам нужно начать оказывать максимальное давление, потому что трудно увидеть, как эта ситуация улучшится», — сказал Джонсон, добавив, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Признание российскими украинских регионов фактически положит конец и без того шаткому мирному плану в сепаратистском конфликте на востоке Украины.

Это открывает путь России для ввода войск для защиты сотен тысяч жителей регионов, получивших российские паспорта.