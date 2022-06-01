Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов с российской нефтью

Великобритания и Евросоюз согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, чтобы резко ограничить экспортные возможности рф, пишет газета Financial Times.
В связи с этим россия потеряет доступ к крупнейшей страховой компании Lloyd’s of London.
В связи с этим россия потеряет доступ к крупнейшей страховой компании Lloyd’s of London.
В ЕС опасались, что россия сможет продолжать страховать свои суда в Великобритании, если запрет одобрят только страны Евросоюза, который королевство покинуло в январе 2020 года. В британском правительстве отказались подтверждать FT эту информацию. Однако источники издания утверждают, что в скором времени будет сделано официальное заявление. Через полгода запрет на страхование судов с российской нефтью могут ввести все страны G7, утверждает издание.
Глава отдела товарно-сырьевой стратегии международного инвестбанка RBC Capital Markets Хелима Крофт заявила, что значение такого шага со стороны Великобритании и ЕС трудно преуменьшить. По ее словам, отказ от оказания страховых услуг колоссально ограничит возможности россии экспортировать свою нефть. Это одна из самых жестких мер в европейском арсенале, считает госпожа Крофт.
Опрошенные изданием эксперты утверждают, что установление происхождения перевозимой нефти может оказаться сложной задачей, однако она не является невыполнимой. Однако из-за возникших трудностей запрет на страхование может быть также распространен на все суда, которые выходят из российских портов.
Напомним, газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд стран ОПЕК обсуждают идею приостановить участие россии в сделке по добыче нефти.
Глава отдела товарно-сырьевой стратегии международного инвестбанка RBC Capital Markets Хелима Крофт заявила, что значение такого шага со стороны Великобритании и ЕС трудно преуменьшить. По ее словам, отказ от оказания страховых услуг колоссально ограничит возможности россии экспортировать свою нефть. Это одна из самых жестких мер в европейском арсенале, считает госпожа Крофт.
Опрошенные изданием эксперты утверждают, что установление происхождения перевозимой нефти может оказаться сложной задачей, однако она не является невыполнимой. Однако из-за возникших трудностей запрет на страхование может быть также распространен на все суда, которые выходят из российских портов.
Напомним, газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд стран ОПЕК обсуждают идею приостановить участие россии в сделке по добыче нефти.
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