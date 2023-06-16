Великобритания и альянс европейских стран объявили о новом пакете ПВО для Украины

07:51 14 июня Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.



Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы через Министры обороны объединенных экспедиционных сил, альянса нескольких европейских стран под руководством Великобритании объявили о новом пакете средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины стоимостью $116 миллионов.Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU) для укрепления способности Украины защитить свою важнейшую национальную инфраструктуру, гражданское население и персонал на передовой.

"В рамках пакета будут предоставлены радары для защиты от российских невыборных ударов, а также оружие и большое количество боеприпасов", — говорится в сообщении.

Министр обороны Бен Уоллес сказал, что Объединенные экспедиционные силы объединяют страны-единомышленники, преданные делу сохранения безопасности и стабильности в Северной Европе и оказывающие постоянную поддержку Украине.

"Великобритания внесла еще 250 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины, и вместе с союзниками и партнерами через фонд мы предоставляем пакет ПВО, чтобы помочь Украине защитить свою критически важную национальную инфраструктуру и защититься от неизбирательных российских воздушных ударов", - сказал он.

Международный фонд для Украины использует финансовые взносы для международных партнеров для обеспечения приоритетной военной помощи для Украины. Это обеспечит непрерывные поставки военной поддержки – летальной и нелетальной – Украине до 2023 года и дальше.



Более 520 миллионов фунтов стерлингов было собрано через IFU благодаря вкладам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.