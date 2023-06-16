Великобритания и альянс европейских стран объявили о новом пакете ПВО для Украины

Министры обороны объединенных экспедиционных сил, альянса нескольких европейских стран под руководством Великобритании объявили о новом пакете средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины стоимостью $116 миллионов.
Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU) для укрепления способности Украины защитить свою важнейшую национальную инфраструктуру, гражданское население и персонал на передовой.
Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU) для укрепления способности Украины защитить свою важнейшую национальную инфраструктуру, гражданское население и персонал на передовой.
Министр обороны Бен Уоллес сказал, что Объединенные экспедиционные силы объединяют страны-единомышленники, преданные делу сохранения безопасности и стабильности в Северной Европе и оказывающие постоянную поддержку Украине.
Международный фонд для Украины использует финансовые взносы для международных партнеров для обеспечения приоритетной военной помощи для Украины. Это обеспечит непрерывные поставки военной поддержки – летальной и нелетальной – Украине до 2023 года и дальше.
Более 520 миллионов фунтов стерлингов было собрано через IFU благодаря вкладам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.
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