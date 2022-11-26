Вдоль стен московского Кремля усилена круглосуточная охрана

10:06 26 ноября Киев, Украина

К стене московского Кремля, рф, приставили десятки охранников ФСО (Федеральная служба охраны российской федерации) и дополнительный полицейский патруль после появления надписи на стене "нет войне". Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

"На одной из стен московского Кремля неизвестный написал лозунг "Нет войне". С тех пор возле официальной резиденции президента российской федерации появились вооруженные силовики, внимательно следящие за кремлевскими стенами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граффити на стене Кремля оперативно затерли, также быстро выставили патруль - по одному на каждую ранее "незащищенную" стену.

В росси люди, размещающие антивоенные надписи, рискуют быть задержанным и оштрафованным по статье о дискредитации российской армии.

Напомним, Кремль считает, что военные действия рф в Украине - успешны.

В Киеве считают, что через месяц-два в Кремле могут возникнуть напряженные конфликты, после чего россию ожидает обновление "политической элиты".