Важность острова Змеиный

Остров Змеиный имеет стратегическое значение, так как не позволяет провести высадку десанта РФ.
Остров Змеиный позволяет контролировать все морские пути в Украину.
Это в эфире национального телемарафона объяснил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Это в эфире национального телемарафона объяснил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Буданов подчеркнул: тот, кто контролирует остров, в любой момент может заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины.
По его словам, Змеиный – еще и стратегический пункт, если говорить о возможности РФ для высадки тактических морских десантов.
По словам Буданова, Россия пытается контролировать Змеиный, чтобы обвалить украинскую экономику, заблокировать морские перевозки, не позволить Украине перевозить военные грузы морским путем.
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