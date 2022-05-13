Важность острова Змеиный

09:52 13 мая Киев, Украина

Остров Змеиный имеет стратегическое значение, так как не позволяет провести высадку десанта РФ.

 
Остров Змеиный позволяет контролировать все морские пути в Украину.

Это в эфире национального телемарафона объяснил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
 
"Для РФ, как и для Украины, остров Змеиный – стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно над всеми торговыми путями, которые идут в Украину. То есть это по сути контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины", – сказал он.

Буданов подчеркнул: тот, кто контролирует остров, в любой момент может заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины.

По его словам, Змеиный – еще и стратегический пункт, если говорить о возможности РФ для высадки тактических морских десантов.
 
"И самая интересная вещь. В теории это – единственный путь, этот регион я имею в виду, через который Россия может попробовать высадить тактический воздушный десант на территорию так называемой Приднестровской молдавской республики", – сказал он.
 
По словам Буданова, Россия пытается контролировать Змеиный, чтобы обвалить украинскую экономику, заблокировать морские перевозки, не позволить Украине перевозить военные грузы морским путем.
 
"Во-первых, остров Змеиный – это территория Украины, и мы будем ее деоккупировать и биться за нее столько, сколько нужно. Во-вторых, это – стратегически важная точка, чтобы открыть морские торговые пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России в ПМР, с которой они дальше могут атаковать западную часть Украины", – подытожил он.