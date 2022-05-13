Важность острова Змеиный

09:52 13 мая Киев, Украина

Остров Змеиный имеет стратегическое значение, так как не позволяет провести высадку десанта РФ.

Остров Змеиный позволяет контролировать все морские пути в Украину.



Это в эфире национального телемарафона объяснил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Для РФ, как и для Украины, остров Змеиный – стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно над всеми торговыми путями, которые идут в Украину. То есть это по сути контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины", – сказал он.



Буданов подчеркнул: тот, кто контролирует остров, в любой момент может заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины.



По его словам, Змеиный – еще и стратегический пункт, если говорить о возможности РФ для высадки тактических морских десантов.

"И самая интересная вещь. В теории это – единственный путь, этот регион я имею в виду, через который Россия может попробовать высадить тактический воздушный десант на территорию так называемой Приднестровской молдавской республики", – сказал он.

По словам Буданова, Россия пытается контролировать Змеиный, чтобы обвалить украинскую экономику, заблокировать морские перевозки, не позволить Украине перевозить военные грузы морским путем.