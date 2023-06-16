Важное решение: британский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Нижняя палата парламента Великобритании – Палата общин – сегодня 26 мая единогласно приняла решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Трансляция заседания обнародована на официальной странице Палаты общин в Twitter.
Соответствующую резолюцию подала в парламент депутат Консервативной партии Полин Летхэм.
Трансляция заседания обнародована на официальной странице Палаты общин в Twitter.
Соответствующую резолюцию подала в парламент депутат Консервативной партии Полин Летхэм.
Также депутат отметила, что признание Голодомора геноцидом народа Украины является историческим решением, которое в частности повлияет и на украинские общины, проживающие в Великобритании.
В целом, в британском парламенте единогласно поддержали решение, назвав необходимость признания Голодомора геноцидом проявлением солидарности с украинским народом.
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