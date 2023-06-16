Важное решение: британский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

13:33 26 мая Киев, Украина





Трансляция заседания обнародована на официальной странице Палаты общин в Twitter.



Соответствующую резолюцию подала в парламент депутат Консервативной партии Полин Летхэм. Нижняя палата парламента Великобритании – Палата общин – сегодня 26 мая единогласно приняла решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.Трансляция заседания обнародована на официальной странице Палаты общин в Twitter.Соответствующую резолюцию подала в парламент депутат Консервативной партии Полин Летхэм.

"Мы должны заверить украинские власти и международный правопорядок, что Великобритания - по крайней мере британский парламент - не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнула Летхем, сравнивая события 1932-1933 годов с настоящим временем, когда россия похищает украинское зерно на оккупированных украинских территориях.

Также депутат отметила, что признание Голодомора геноцидом народа Украины является историческим решением, которое в частности повлияет и на украинские общины, проживающие в Великобритании.



В целом, в британском парламенте единогласно поддержали решение, назвав необходимость признания Голодомора геноцидом проявлением солидарности с украинским народом.