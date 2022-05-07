Ватикан заявил, что не считает ситуацию на Донбассе "гражданским столкновением"

Пожалуй, самым тонким и влиятельным в политическом смысле был и остается Ватикан.
Недавно Ватикан сделал дипломатичное заявление о том, что "не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением". Святой престол полностью поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сказал секретарь по отношениям с государствами Святого престола (глава МИД) архиепископ Пол Ричард Галлахер.
Он также добавил, что Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира. Галлахер напомнил, что Ватикан по инициативе Папы Римского Франциска оказывал помощь населению через гуманитарную программу "Папа для Украины".
Напомним, в начале октября СМИ сообщили, что глава Офиса президента Андрей Ермак провел тайную встречу тет-а-тет с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролин в Ватикане. Тогда утверждалось, что на встрече не было даже переводчика с украинской стороны, а перевод обеспечивался Ватиканом.
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