Ватикан заявил, что не считает ситуацию на Донбассе "гражданским столкновением"

13:26 05 декабря Киев, Украина

Пожалуй, самым тонким и влиятельным в политическом смысле был и остается Ватикан.

Недавно Ватикан сделал дипломатичное заявление о том, что "не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением". Святой престол полностью поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сказал секретарь по отношениям с государствами Святого престола (глава МИД) архиепископ Пол Ричард Галлахер.

"Что касается ситуации на Украине, то Святой престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты в сторон. Но это не означает, что он принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением", – сказал иерарх.

Он также добавил, что Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира. Галлахер напомнил, что Ватикан по инициативе Папы Римского Франциска оказывал помощь населению через гуманитарную программу "Папа для Украины".

"Этот интерес и участие со стороны Святого престола призваны в том числе воодушевлять и вдохновлять разные стороны, принимающие участие в мирном процессе, чтобы предпринимались все усилия для скорейшего возвращения к столь желаемому миру", – сказал глава ватиканской дипломатии.

Напомним, в начале октября СМИ сообщили, что глава Офиса президента Андрей Ермак провел тайную встречу тет-а-тет с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролин в Ватикане. Тогда утверждалось, что на встрече не было даже переводчика с украинской стороны, а перевод обеспечивался Ватиканом.