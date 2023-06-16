Ватикан создал специальную миссию, связанную с войной в Украине

Визит Владимира Зеленского в Ватикан принес хороший результат. По словам спикера Святого Престола Маттео Бруни, Папа Римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить специальную миссию, связанную с войной в Украине. Об этом сообщило Радио Ватикана в субботу, 20 мая.
Напомним, в начале мая Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться покончить с войной между россией и Украиной. Однако пока он не может раскрыть все детали.
После этого сообщалось, что Украине неизвестно о "мирной миссии" Папы Римского.
А 13 мая Франциск встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетившим Италию и Ватикан с визитом.
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