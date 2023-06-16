Ватикан создал специальную миссию, связанную с войной в Украине

Визит Владимира Зеленского в Ватикан принес хороший результат. По словам спикера Святого Престола Маттео Бруни, Папа Римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить специальную миссию, связанную с войной в Украине. Об этом сообщило Радио Ватикана в субботу, 20 мая.

"Могу подтвердить, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонье и главе Итальянской епископской конференции, задачу провести миссию, в согласовании с Государственным секретариатом, которая могла бы способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине, в надежде на то, что это сможет положить начало мирным процессам. Время этой миссии, как и способ ее свершения, в настоящее время изучаются", – объявил Маттео Бруни.

Напомним, в начале мая Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться покончить с войной между россией и Украиной. Однако пока он не может раскрыть все детали.

После этого сообщалось, что Украине неизвестно о "мирной миссии" Папы Римского.

А 13 мая Франциск встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетившим Италию и Ватикан с визитом.