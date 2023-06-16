Василий Малюк подтвердил причастность СБУ к подрыву Крымского моста

08:21 27 мая Киев, Украина

После знаменательного пожара на Крымском мосту в воздухе завис вопрос: кто же все-таки был главным организатором этого "события"? Свет на этот вопрос пролил глава СБУ Василий Малюк в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Комментируя слухи о якобы причастности украинской спецслужбы к подрыву Крымского моста осенью 2022 года, Малюк сказал, что СБУ предпринимала для этого "определенные меры".

"Согласно нашему действующему и международному законодательству и обычаям и традициям ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны перерезать врагу. Определенные мероприятия осуществлялись, однако таких деталей я вообще говорить не буду", - ответил глава СБУ.

Также Малюк добавил, что СБУ наблюдает за ходом следствия о якобы "теракте" в россии, в рамках которого задержаны уже более 20 человек - граждан рф.

Кроме того, глава СБУ рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота рф в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.

Напомним, утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста вспыхнул сильный пожар. Часть моста обрушилась. Позже в рф заявили, что возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава якобы спровоцировал взрыв грузового авто.