Василий Кирилич стал послом Украины в двух странах

19:03 28 Июль Киев, Украина

Президент принял решение не выбирать новую кандидатуру на должность посла в Боснии и Герцеговине, обязанность представлять Украину поручена действующему чрезвычайному и полномочному посолу Украины в Хорватии Василию Кириличу.
 
Так, указом президента назначен послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.
«Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству», - говорится в указе №296.
Напомним, на должность посла в Хорватии Кирилича назначили в декабре прошлого года. В том же месяце Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США.