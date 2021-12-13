Василий Кирилич стал послом Украины в двух странах

Президент принял решение не выбирать новую кандидатуру на должность посла в Боснии и Герцеговине, обязанность представлять Украину поручена действующему чрезвычайному и полномочному посолу Украины в Хорватии Василию Кириличу.
Так, указом президента назначен послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.
Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.
Напомним, на должность посла в Хорватии Кирилича назначили в декабре прошлого года. В том же месяце Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США.
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