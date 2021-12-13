Василий Кирилич стал послом Украины в двух странах

19:03 28 Июль Киев, Украина

Президент принял решение не выбирать новую кандидатуру на должность посла в Боснии и Герцеговине, обязанность представлять Украину поручена действующему чрезвычайному и полномочному посолу Украины в Хорватии Василию Кириличу.

Так, указом президента назначен послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.



Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

«Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству», - говорится в указе №296.