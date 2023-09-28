Вашингтон убежден, что КНДР и рф ведут переговоры о поставках оружия - Миллер

"Мы неоднократно высказывали обеспокоенность по этому поводу и предупреждали, что переговоры об оружии между россией и Северной Кореей, скорее всего, имели место во время визита Ким Чен Ына в россию, и мы считаем, что они продолжаются. Поэтому мы призываем Северную Корею придерживаться своих обязательств, заявленных публично, и воздерживаться от поставок оружия в россию", - подчеркнул он.