Вашингтон убежден, что КНДР и рф ведут переговоры о поставках оружия - Миллер

07:44 28 сентября Киев, Украина

Представитель Государственного департамента США, Мэтью Миллер, заявил, что Вашингтон утверждает, что во время визита лидера Северной Кореи в россию проходили переговоры о поставках оружия в россию, и эти диалоги продолжаются.

Он подчеркнул, что ситуация может включать в себя как возможную передачу оружия из Северной Кореи в россию, так и передачу технологий со стороны россии в Северную Корею. Это, по словам Миллера, нарушает глобальный режим нераспространения и противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, которые поддерживала и сама россия.
"Мы неоднократно высказывали обеспокоенность по этому поводу и предупреждали, что переговоры об оружии между россией и Северной Кореей, скорее всего, имели место во время визита Ким Чен Ына в россию, и мы считаем, что они продолжаются. Поэтому мы призываем Северную Корею придерживаться своих обязательств, заявленных публично, и воздерживаться от поставок оружия в россию", - подчеркнул он.