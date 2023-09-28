Вашингтон убежден, что КНДР и рф ведут переговоры о поставках оружия - Миллер

Представитель Государственного департамента США, Мэтью Миллер, заявил, что Вашингтон утверждает, что во время визита лидера Северной Кореи в россию проходили переговоры о поставках оружия в россию, и эти диалоги продолжаются.
Он подчеркнул, что ситуация может включать в себя как возможную передачу оружия из Северной Кореи в россию, так и передачу технологий со стороны россии в Северную Корею. Это, по словам Миллера, нарушает глобальный режим нераспространения и противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, которые поддерживала и сама россия.
Он подчеркнул, что ситуация может включать в себя как возможную передачу оружия из Северной Кореи в россию, так и передачу технологий со стороны россии в Северную Корею. Это, по словам Миллера, нарушает глобальный режим нераспространения и противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, которые поддерживала и сама россия.
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