Вашингтон против президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Вчера в Сенате Конгресса Соединенныхе Штатов заслушали выступление спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса. Абрамс сделал акцент на том, что правительство США будет всячески добиваться того, чтобы непризнанный ими президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост. Причем это должно произойти уже до конца этого года.

Чиновник отметил, что Вашингтон работает над этим вопросом.

"Без сомнений, мы надеемся, что он не переживет этот год (на должности президента), мы усердно работаем над тем, чтобы так было", - сообщил Абрамс.

Также он указал, что должно произойти, чтобы Мадуро не остался у власти.

"Жители Венесуэлы должны протестовать против этих выборов (в Национальную ассамблею). Нужно больше санкций, персональных санкций. В случае с отношениями, особенно между Ираном и Венесуэлой, нам нужно продолжать пытаться помешать их развитию", - подчеркнул спецпредставитель.

При этом Абрамс перечислил условия ухода действующего президента Венесуэлы, которые власти США готовы обсудить.

"Мы открыты для переговоров относительно его ухода от власти: хочет ли он остаться в Венесуэле, хочет ли он покинуть Венесуэлу, что будет с санкциями. Но у нас не будет переговоров о сохранении его у власти", - заявил он.

Напомним новости Венесуэллы, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.