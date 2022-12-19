Вашингтон пока не использует ленд-лиз

18:18 19 декабря Киев, Украина





США вместо ленд-лиза передают Украине помощь по другим программам, для того чтобы сэкономить бюджет страны.

"Преимущество этого инструмента – скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосований по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины".



По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, на этом этапе войны США решают оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета, поскольку недостаточность помощи или ее неэффективность "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".



Как отмечает представитель МИД, в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях на поддержку Украины, сейчас Киев получает безопасность и оборонную помощь по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).



По этим программам военная помощь предоставляется на безвозмездной основе. То есть нынешние программы, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов.

"Кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой сейчас принимают участие 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 миллиардов долларов", – отметил Николенко.



Из этих 40 миллиардов более 19,3 миллиарда долларов поступили именно от США.



Сейчас МИД Украины вместе с другими госорганами работает над тем, чтобы получить от союзников помощь для лучшей защиты от воздушных угроз.