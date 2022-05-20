Вашингтон может вооружить Киев передовыми противокорабельными ракетами

Чтобы преодолеть российскую морскую блокаду украинского черноморского побережья, США могут передать Украине продвинутые противокорабельные ракеты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома и источники в конгрессе.
Прежде Вашингтон воздерживался от поставок таких ракетных систем: во-первых, они требуют обучения военных, а во-вторых, были опасения, что комплексы могут быть захвачены российской армией, либо спровоцируют эскалацию конфликта.
Но позиция Белого дома меняется: в украинских портах заблокированы 25 миллионов тонн зерна, без которого странам Африки и Ближнего востока грозит голод. Попытки договориться с Кремлем пока успехов не принесли: россия требует хотя бы частичного снятия санкций в обмен на то, чтобы выпустить украинскую пшеницу на рынок.
США рассматривают поставки Киеву ракет Harpoon производства Boeing, а также Naval Strike Missile от Raytheon Technologies с дальностью 250-300 км.
По словам источников Reuters, обсуждается как возможность прямых поставок, так и передачи ракет европейскими союзниками. Один из вариантов заключается в том, что системы Украине подарит Норвегия.
Впрочем, даже в этом случае остается проблема: для Harpoon нужны пусковые установки, а их наличие ограничено. США, возможно, снимут систему с одного из своих военных кораблей, говорят источники Reuters.
Сейчас россия держит в Черном море примерно 20 кораблей и подводных лодок. Чтобы снять блокаду с украинских портов достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, говорит эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайян Кларк.
Прежде Вашингтон воздерживался от поставок таких ракетных систем: во-первых, они требуют обучения военных, а во-вторых, были опасения, что комплексы могут быть захвачены российской армией, либо спровоцируют эскалацию конфликта.
Но позиция Белого дома меняется: в украинских портах заблокированы 25 миллионов тонн зерна, без которого странам Африки и Ближнего востока грозит голод. Попытки договориться с Кремлем пока успехов не принесли: россия требует хотя бы частичного снятия санкций в обмен на то, чтобы выпустить украинскую пшеницу на рынок.
США рассматривают поставки Киеву ракет Harpoon производства Boeing, а также Naval Strike Missile от Raytheon Technologies с дальностью 250-300 км.
По словам источников Reuters, обсуждается как возможность прямых поставок, так и передачи ракет европейскими союзниками. Один из вариантов заключается в том, что системы Украине подарит Норвегия.
Впрочем, даже в этом случае остается проблема: для Harpoon нужны пусковые установки, а их наличие ограничено. США, возможно, снимут систему с одного из своих военных кораблей, говорят источники Reuters.
Сейчас россия держит в Черном море примерно 20 кораблей и подводных лодок. Чтобы снять блокаду с украинских портов достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, говорит эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайян Кларк.
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