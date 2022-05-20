Вашингтон может вооружить Киев передовыми противокорабельными ракетами

07:41 20 мая Киев, Украина

Чтобы преодолеть российскую морскую блокаду украинского черноморского побережья, США могут передать Украине продвинутые противокорабельные ракеты.
 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома и источники в конгрессе.

Прежде Вашингтон воздерживался от поставок таких ракетных систем: во-первых, они требуют обучения военных, а во-вторых, были опасения, что комплексы могут быть захвачены российской армией, либо спровоцируют эскалацию конфликта.

Но позиция Белого дома меняется: в украинских портах заблокированы 25 миллионов тонн зерна, без которого странам Африки и Ближнего востока грозит голод. Попытки договориться с Кремлем пока успехов не принесли: россия требует хотя бы частичного снятия санкций в обмен на то, чтобы выпустить украинскую пшеницу на рынок.

США рассматривают поставки Киеву ракет Harpoon производства Boeing, а также Naval Strike Missile от Raytheon Technologies с дальностью 250-300 км.

По словам источников Reuters, обсуждается как возможность прямых поставок, так и передачи ракет европейскими союзниками. Один из вариантов заключается в том, что системы Украине подарит Норвегия.

Впрочем, даже в этом случае остается проблема: для Harpoon нужны пусковые установки, а их наличие ограничено. США, возможно, снимут систему с одного из своих военных кораблей, говорят источники Reuters.

Сейчас россия держит в Черном море примерно 20 кораблей и подводных лодок. Чтобы снять блокаду с украинских портов достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, говорит эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайян Кларк.
«Если путин будет упорствовать, Украина может устранить самые крупные российские корабли, потому что прятаться в Черном море им просто негде», - поясняет он.