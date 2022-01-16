Вашингтон готов к продолжению диалога, теперь все зависит от решения Москвы - Блинкен

После недели интенсивного общения с РФ в двустороннем формате, а также в рамках НАТО и ОБСЕ США планируют провести консультации с союзниками и партнерами, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы не ожидали прорывов" во время общения с Россией, заявил главный американский дипломат. Дипломатическое общение стало поводом для США подчеркнуть 3 важных принципа, отметил он.
Среди этих принципов Блинкен назвал: "ничего о союзниках и партнерах в Европе без них", взаимность в переговорах, а также деэскалация.
Он отметил, что Россия должна решить или идти по пути диалога и деэскалации, или конфронтации.
Пока дипломатические усилия не привели к деэскалации, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр во время общения с прессой в четверг.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу обратился к США и НАТО с требованием ответить на запросы России, в частности, относительно нерасширения НАТО.
На этой неделе НАТО подтвердила, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление новых членов в Альянс.
На этой неделе НАТО подтвердила, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление новых членов в Альянс.
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