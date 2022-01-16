Вашингтон готов к продолжению диалога, теперь все зависит от решения Москвы - Блинкен

16:11 14 Январь Киев, Украина

После недели интенсивного общения с РФ в двустороннем формате, а также в рамках НАТО и ОБСЕ США планируют провести консультации с союзниками и партнерами, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен

"Мы поделились с представителями РФ нашей глубокой обеспокоенностью по поводу их действий не только в отношении Украины, но и более широко. Они поделились своей обеспокоенностью. Думаю, мы дали друг другу много для размышлений. Теперь мы планируем вернуться и провести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами", – заявил Блинкен.

"Мы не ожидали прорывов" во время общения с Россией, заявил главный американский дипломат. Дипломатическое общение стало поводом для США подчеркнуть 3 важных принципа, отметил он.



Среди этих принципов Блинкен назвал: "ничего о союзниках и партнерах в Европе без них", взаимность в переговорах, а также деэскалация.

"Никакого прогресса не будет в условиях эскалации, когда к главе Украины приставлено ружье. Должны увидеть существенную деэскалацию для достижения конкретного прогресса", - добавил Блинкен.

Он отметил, что Россия должна решить или идти по пути диалога и деэскалации, или конфронтации.

"Если они выберут конфронтацию, - заявил чиновник, - если они выберут агрессию, мы к этому полностью готовы. Мы провели недели и даже месяцы в координации с союзниками и партнерами по G7, ЕС и НАТО, чтобы подготовиться к российской агрессии и четко отметить, что наступят существенные последствия, если они изберут этот путь".

Пока дипломатические усилия не привели к деэскалации, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр во время общения с прессой в четверг.

"Собственно встречи последних нескольких дней не привели к существенным изменениям в разведывательной картине, которую мы видим", - заявил Бауэр.